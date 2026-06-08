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Туск закликав Зеленського і Навроцького до переговорів через "безсилу дипломатію" щодо УПА

14:22 08.06.2026 Пн
2 хв
В чиїх інтересах конфлікт між Києвом та Варшавою?
aimg Валерій Ульяненко
Туск закликав Зеленського і Навроцького до переговорів через "безсилу дипломатію" щодо УПА Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Президентам України та Польщі потрібно провести прямі переговори, щоб емоції не зруйнували солідарність на тлі агресії РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в X.

За словами Туска, оскільки традиційна дипломатія не принесла жодних результатів, він вирішив публічно звернутися до президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького.

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"Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася у протидії російській загрозі. Співпраця відповідає інтересам обох наших держав і народів, тоді як конфлікт - в інтересах Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас", - наголосив польський прем'єр.

Що відомо про скандал через УПА

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" найменування "імені Героїв УПА". Таке рішення пояснили високою ефективністю підрозділу під час виконання бойових завдань.

Після цього Кароль Навроцький заявив, що допускає можливість позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

У МЗС України наголосили, що Київ не мав на меті образити польське суспільство. У відомстві зазначили, що для українців УПА передусім символізує боротьбу проти російської імперської політики та окупації.

Зазначимо, у Польщі пролунали заклики заблокувати подальшу євроінтеграцію України через це рішення. Крім того, влада Любліна зняла український прапор із будівлі міської ратуші, де він перебував із 2022 року як символ підтримки України.

Пізніше стало відомо про проведення консультацій між Україною та Польщею на високому рівні. Зокрема, обговорювалися як реакція на указ, так і можливі шляхи врегулювання напруги.

Більше про новий дипломатичний конфлікт між Києвом та Варшавою - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Дональд Туск Україна Польща УПА Кароль Навроцький
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