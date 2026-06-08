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"Худший сценарий остановлен": РБК-Украина узнало детали закрытых переговоров Буданова в Польше

11:12 08.06.2026 Пн
2 мин
Что именно обсуждали Буданов и польская сторона во время закрытых переговоров?
aimg Ульяна Безпалько aimg Мария Кучерявец
"Худший сценарий остановлен": РБК-Украина узнало детали закрытых переговоров Буданова в Польше Фото: руководитель ОП Кирилл Буданов (facebook.com/zelenskyy.official)
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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Польшу провел закрытые переговоры по решению кризисных вопросов исторической памяти между странами. Украинской стороне удалось остановить худший сценарий развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в команде ОП.

По словам собеседника, Буданов во время визита в Польшу провел ряд публичных и закрытых встреч, во время которых, кроме продолжения взаимовыгодного стратегического партнерства, обсудил, в частности, проблемные вопросы в сфере исторической памяти, которые возникали между государствами.

"В результате работы руководителя Офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам", - рассказывает источник.

Речь шла о значительно более сложных вещах, чем вопрос наград. Украина настроена к развитию конструктивного стратегического сотрудничества, но также готова и к реагированию на неконструктивные шаги, отстаивая собственные государственные интересы и идентичность, добавил собеседник издания.

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Что известно о новом скандале между Украиной и Польшей

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Решение вызвало резкую реакцию Польши: МИД страны вызвал украинского посла и выразил протест, заявив о чувствительности исторических вопросов в двусторонних отношениях.

В Украине отмечали, что название подразделения является внутренним решением военных и не подразумевало антипольского подтекста. В то же время в Польше ряд политиков заявили о политических последствиях: в частности прозвучали призывы к извинениям, а также к пересмотру подходов к поддержке Украины в ЕС.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды, связывая это с решением о названии украинского подразделения.

Польский премьер Дональд Туск призвал стороны не обострять ситуацию, подчеркнув, что конфликты вокруг истории могут иметь негативные последствия для будущего.

Впоследствии стало известно о проведении украинско-польских консультаций на высоком уровне, во время которых обсуждались как реакция на указ, так и возможные пути урегулирования напряжения.

К диалогу приобщались представители Офиса президента Украины, в частности руководитель ОП Кирилл Буданов. В Варшаве заявили, что переговоры также охватывали вопросы безопасности, войны РФ против Украины и стратегического сотрудничества между государствами.

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