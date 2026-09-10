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Цены на лук массово поднимают: что происходит на рынке и в магазинах

18:48 10.09.2026 Чт
3 мин
Решения аграриев могут ударить по кошелькам украинцев
aimg Ирина Костенко
Цены на лук массово поднимают: что происходит на рынке и в магазинах Стоимость лука зависит от разных факторов (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украинские фермеры начали активно повышать цены на лук. При этом предложение овощей высокого качества - довольно ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Почему фермеры повышают цену на лук

Специалисты рассказали, что с начала текущей недели на внутреннем рынке Украины начал дорожать репчатый лук.

По данным аналитиков, активно повышать цены на лук фермерам сейчас позволяет достаточно высокий спрос на эту продукцию со стороны:

  • оптовых компаний;
  • розничных сетей.

"Позитивный ценовой тренд в этом сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для текущих продаж и хранения", - объяснили украинцам.

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Сколько стоит украинский лук оптом

В EastFruit сообщили, что по состоянию на 10 сентября 2026 года большинство украинских фермеров готовы отгружать репчатый лук не дешевле чем по 13-20 гривен за килограмм.

Отмечается, что это - в среднем - на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"В то же время предложение овощей высокого качества достаточно ограничено", - констатировали аналитики.

Это, по их словам, связано с желанием фермеров закладывать максимальные объемы такой продукции на хранение.

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Отличается ли ситуация от прошлого года

Согласно информации EastFruit, цены на лук в Украине сегодня уже значительно выше, чем были в этот период прошлого года.

Так, в начале сентября 2025 года "фермеры продавали эту продукцию на 32% дешевле, чем сегодня".

"Ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким", - подытожили аналитики.

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Сколько стоит лук в магазинах

Исходя из данных портала "Минфин" (по состоянию на 10 сентября 2026 года) средняя стоимость лука в магазинах Украины зависит от сорта.

Так лук белый в Novus стоит 54,99 гривен за килограмм.

Тем временем лук синий стоит:

  • в Metro - 19,76 гривен за килограмм;
  • в Novus - 44,99 гривен за килограмм;
  • в Auchan - 46,20 гривен за килограмм.

То есть средняя цена на него - 36,98 гривен за килограмм.

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А вот "классический" лук репчатый стоит:

  • в Novus - 19,49 гривен за килограмм;
  • в Auchan - 19,50 гривен за килограмм;
  • в Megamarket - 19,50 гривен за килограмм.

Так что средняя цена на него - 19,50 гривен за килограмм.

Стоит отметить, что в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" заплатить придется:

  • за килограмм лука репчатого - 19,59 гривен;
  • за килограмм лука белого "Стерлинг" - 34,95 гривен;
  • за килограмм лука красного "Марс" - 34,95 гривен.

Цены на лук массово поднимают: что происходит на рынке и в магазинахРазличные предложения лука в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Следовательно, как видим, цены на лук в Украине могут отличаться.

Они зависят как от сорта этого овоща, так и от конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета).

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября.

Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

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