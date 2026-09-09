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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на продукты растут: что об этом говорят в АМКУ

13:12 09.09.2026 Ср
2 мин
В Комитете ответили, в каких случаях могут реагировать на подорожание продуктов
aimg Мария Кучерявец
Цены на продукты растут: что об этом говорят в АМКУ Фото: АМКУ объяснил, когда может вмешаться в рост цен на продукты (Getty Images)
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В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) объяснили, что проведение ежедневного мониторинга цен на продуктовых полках и прогнозирование их роста из-за усложнения логистики не входят в полномочия ведомства.

Об этом АМКУ сообщил в ответ на запрос РБК-Украина.

В Комитете объяснили, что рассматривают обоснованность цен в случаях, когда речь идет о злоупотреблении монопольным положением или антиконкурентных согласованных действиях.

В то же время, установление возможных нарушений проводят в каждом конкретном случае. Для этого АМКУ анализирует информацию и документы, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушения.

В настоящее время в Комитете рассматривается дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке первичной реализации куриных яиц. Дело касается группы компаний "Авангард" и группы компаний в составе ООО "Ясенсвит" и ООО "Овостар".

Также АМКУ проводит исследования по увеличению цен на свинину в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в 2026 г. Комитет исследует рынок первичной реализации концентратов фруктовых соков. Цель - установить состояние конкуренции и проверить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции.

В АМКУ также напомнили, что бизнес и граждане, чьи права были нарушены из-за вероятных сговоров или недобросовестной конкуренции, имеют право обращаться в комитет с официальными заявлениями для проведения проверок.

Напомним, как прогнозировал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, перестройка логистики из-за российских ударов по продовольственным складам поднимет цены на продукты в Украине на 2,5-3%.

Согласно мониторингу цен в популярных супермаркетах, РБК-Украина отмечает незначительное удорожание гречки и яиц в некоторых сетях.

В отдельном материале мы разбирались, почему из супермаркетов исчезают некоторые продукты и каких цен ждать осенью.

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