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Молоко и яйца дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября

15:54 10.09.2026 Чт
2 мин
Уже более 73 грн составляет минимальный ценник на десяток яиц в некоторых супермаркетах
aimg Мария Кучерявец
Молоко и яйца дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября Фото: молоко и яйца подорожали в супермаркетах (Getty Images)
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Украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. По сравнению с началом недели в супермаркетах подорожали отдельные позиции куриных яиц и молока.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 10 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Какие продукты изменились в цене

Сети АТБ и Novus подняли стоимость фасованных яиц категории С1. В АТБ десяток от ТМ "Своя линия" вырос в цене с 68,50 грн до 73,30 грн (+4,80 грн), а в Novus позиция поднялась с 60,59 грн до 68,64 грн. В то же время в "Сильпо" и "Ашане" цены остались на прежнем уровне.

Пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" в АТБ (2,5%, 450 г) прибавило в цене - с 21,30 грн до 22,50 грн. Цены в других сетях без существенных изменений.

Стоимость хлебобулочных изделий, гречневой крупы и подсолнечного масла остается полностью идентичной показателям 9 сентября.

Молоко и яйца дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Подробные цены в супермаркетах (10 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 13,69 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Это-яйцо!" С2 (10 шт) - 59,99 грн.
  • Novus: яйца куриные "От Доброй Курицы Свежесть" С1 (10 шт) - 68,64 грн
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 22,50 грн.
  • "Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акционная цена вместо 56,49 грн)
  • Novus: Масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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