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Госстат зафиксировал минимальную инфляцию: что подорожало и подешевело в августе

18:00 09.09.2026 Ср
3 мин
Овощи и фрукты резко подешевели, зато выросли цены на топливо и транспорт
aimg Анастасия Мацепа
Госстат зафиксировал минимальную инфляцию: что подорожало и подешевело в августе Фото: в Украине изменились цены на продукты, топливо и услуги в августе (Getty Images)
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В августе 2026 года потребительская инфляция в Украине составила всего 0,1% по сравнению с июлем, тогда как по сравнению с августом 2025 года – 8,1%. Больше всего за месяц подешевели овощи и фрукты, в то же время существенно выросли цены на топливо, транспорт, водоснабжение и канализацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Главное:

  • Инфляция в августе составила 0,1%, а в годовом исчислении – 8,1%.
  • Овощи подешевели на 18,3%, а фрукты – на 12%.
  • Цены на яйца выросли на 4%.
  • Топливо и масла подорожали на 8,1%.
  • Тарифы на водоснабжение выросли на 16,8%, а на канализацию – на 16,7%
  • Одежда и обувь подешевели на 2,5%.

Базовая инфляция в августе составила 0,5% по сравнению с июлем и 8,1% в годовом исчислении. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 6,1%.

Что больше подешевело

Согласно Госстату, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,3%.

Больше всего за месяц подешевели овощи – на 18,3%. Цены на фрукты снизились на 12%. Также на 0,6% подешевело масло.

Одежда и обувь стали дешевле на 2,5%. В частности, обувь подешевела на 3,1%, а одежда – на 2,2%.

Какие продукты подорожали

В то же время, отдельные продукты в августе стали дороже. Больше всего среди продуктов выросли цены на яйца – на 4%. Сахар подорожал на 2,2%, рыба и продукты из рыбы – на 1,6%.

Также выросли цены на мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия и кисломолочную продукцию. В частности, хлеб подорожал на 0,7%, макаронные изделия – на 0,7%, а мясо и мясопродукты – на 0,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%. Табачные изделия подорожали на 2,1%.

Топливо и транспорт резко подорожали

Наибольший рост среди основных категорий в августе был зафиксирован в транспортной сфере – цены выросли на 4,4%. Топливо и масла подорожали на 8,1%.

Кроме того, проезд в автодорожном пассажирском транспорте стал дороже на 6,6%. В целом, транспортные услуги подорожали на 5,8%.

Выросли тарифы на воду и канализацию

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в августе выросли на 1,3%.

Основной причиной стало повышение тарифов на водоснабжение – на 16,8%, а также канализацию – на 16,7%.

В то же время, тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в августе не изменились.

Данные Госстата приведены без учета временно оккупированных Россией территорий и территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

Напомним, по оценкам НБУ, из-за российских ударов по логистической инфраструктуре и перестройке маршрутов годовая инфляция в Украине в конце 2026 года может дополнительно возрасти на 0,4–0,6 процентного пункта.

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