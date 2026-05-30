Бананы вместо яблок: почему экзотика стала главной в корзине украинцев

Украинцы массово переходят на бананы и покупают их значительно чаще, чем отечественные яблоки. Такой парадокс потребительского рынка имеет свое объяснение.

Как пояснил изданию исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, доступность продукта сегодня определяет выбор потребителя. Из-за высоких цен на отечественные фрукты украинцы все чаще покупают импорт.

"Когда мы говорим о потребительской корзине украинца, то в ней гораздо большее значение имеют бананы, чем украинский абрикос. И бананы гораздо доступнее для людей, поэтому это сегодня основной фрукт, который украинцы потребляют", - рассказал Пендзин в комментарии РБК-Украина.

Почему яблоки проигрывают экзотике?

На рынке сложилась уникальная тенденция: привычные для Украины яблоки стали дороже импортных бананов, которые везут с другой стороны океана. Эксперт объясняет это простой логикой производства и сезонности.

В частности, речь идет о периодичности урожая: В Украине урожай яблок собирают только 1 раз в год. Зато в тропических странах урожай бананов собирают до 30 раз в год (в зависимости от региона). Это обеспечивает бесперебойные поставки и стабильные цены.

При этом имеет место и ценовой разрыв. На сегодняшний момент украинские яблоки стоят ориентировочно вдвое дороже, чем бананы.

"Соответственно, украинец будет выбирать то, что дешевле", - заключает директор "Экономического дискуссионного клуба".