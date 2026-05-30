Бананы вместо яблок: почему экзотика стала главной в корзине украинцев

11:00 30.05.2026 Сб
2 мин
Причина оказалась не во вкусах
aimg Мария Кучерявец
Бананы вместо яблок: почему экзотика стала главной в корзине украинцев Фото: Яблоки в Украине стоят примерно вдвое дороже бананов (Getty Images)
Украинцы массово переходят на бананы и покупают их значительно чаще, чем отечественные яблоки. Такой парадокс потребительского рынка имеет свое объяснение.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Хлеб - дорожает, абрикосы - в дефиците. Что будет с ценами на продукты летом 2026.

Как пояснил изданию исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, доступность продукта сегодня определяет выбор потребителя. Из-за высоких цен на отечественные фрукты украинцы все чаще покупают импорт.

"Когда мы говорим о потребительской корзине украинца, то в ней гораздо большее значение имеют бананы, чем украинский абрикос. И бананы гораздо доступнее для людей, поэтому это сегодня основной фрукт, который украинцы потребляют", - рассказал Пендзин в комментарии РБК-Украина.

Почему яблоки проигрывают экзотике?

На рынке сложилась уникальная тенденция: привычные для Украины яблоки стали дороже импортных бананов, которые везут с другой стороны океана. Эксперт объясняет это простой логикой производства и сезонности.

В частности, речь идет о периодичности урожая: В Украине урожай яблок собирают только 1 раз в год. Зато в тропических странах урожай бананов собирают до 30 раз в год (в зависимости от региона). Это обеспечивает бесперебойные поставки и стабильные цены.

При этом имеет место и ценовой разрыв. На сегодняшний момент украинские яблоки стоят ориентировочно вдвое дороже, чем бананы.

"Соответственно, украинец будет выбирать то, что дешевле", - заключает директор "Экономического дискуссионного клуба".

