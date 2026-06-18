От живых грызунов до икры улиток: какие интересные товары из Украины завоевывают мир
Украинская продукция продолжает открывать для себя новые рынки в разных уголках мира. За границу продаются не только "традиционные" мясо или молочка, но и некоторые более оригинальные товары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Главное:
- Важное достижение: за полгода Украина открыла 23 новых рынка для своего экспорта - это больше, чем за весь прошлый год.
- Чем удивляем мир: за границу поставляют не только "традиционные" товары, но и улиток (и их икру), живых грызунов и некоторых других животных, саженцы, яичные продукты и корма для домашних питомцев.
- Масштабная география: украинские товары уверенно осваивают рынки от Чили и Китая до Египта и стран Евросоюза.
- Секрет успеха: Украина постепенно отходит от простой продажи сырья - к созданию качественной продукции, которая ценится за границей и приносит еще больше прибыли.
Новые рынки для украинских товаров в 2026 году
Согласно информации Госпродпотребслужбы, сегодня украинский экспорт (продажа и вывоз товаров в другие страны) набирает обороты.
Так, только за первые шесть месяцев 2026 года Украина согласовала 23 новых направления и торговых условия для экспорта отечественной продукции.
"Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда было открыто 22 новых рынка", - объяснили украинцам.
Уточняется, что украинская продукция продолжает открывать для себя новые рынки в разных уголках мира - от Китая до Чили, от Европейского Союза до стран Африки и Ближнего Востока.
За полгода открыто 23 новых рынка (инфографика: dpss.gov.ua)
Куда и что именно будет экспортировать Украина
"Сегодня мы открываем не просто новые рынки - мы открываем новые возможности для украинских производителей", - сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Отмечается, что "за сухими цифрами" стоит большая командная работа:
- переговоры с компетентными органами других государств;
- согласование ветеринарных и фитосанитарных требований;
- оценка системы государственного контроля;
- подготовка международных сертификатов.
В рамках открытия новых рынков Украина будет экспортировать:
- в Албанию - переработанные корма для домашних животных;
- в Алжир - мясной крупный рогатый скот, крупный рогатый скот для откорма и племенной крупный рогатый скот;
- во Вьетнам - яичные продукты;
- в Грузию - говядину и субпродукты, корма растительного происхождения, топленые жиры непищевого назначения, побочные продукты животного происхождения;
- в Данию - живых грызунов;
- в Египет - овец для немедленного убоя, яичные продукты, рыбную продукцию, корма для домашних животных;
- в Республику Корея - корма для домашних животных;
- в Кот-д'Ивуар - говядину, баранину, мясо птицы и продукты из них;
- в Кувейт - мясо и мясные продукты;
- в Молдову - живых улиток и икру улиток, мясные продукты;
- в Чили - молоко и молочные продукты;
- в Европейский Союз - растения для посадки вишни обыкновенной и вишни сизой, а также их гибриды;
- в Китай - муку.
Чем важны изменения, происходящие сегодня
Особенно важно, по данным Госпродпотребслужбы, что все больше новых рынков открывается именно для готовой продукции и продукции с добавленной стоимостью (кормов для домашних животных, молочной продукции, яичных продуктов, мясных изделий и другой переработанной продукции).
"Это означает развитие переработки, новые рабочие места и усиление экономической устойчивости нашего государства", - констатировал Ткачук.
Он напомнил, что "за каждым согласованным сертификатом стоит реальный шанс для предприятий расширить производство, выйти на новых партнеров и создать дополнительную ценность в Украине".
В Госпродпотребслужбе отметили, что это соответствует Экспортной стратегии Украины до 2030 года (утвержденной Кабинетом министров).
Она предусматривает переход от экспорта преимущественно сырья к увеличению доли конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Следовательно, 23 новых экспортных возможности всего за полгода - это не просто статистика, но также:
- новые контракты;
- новые рабочие места;
- дополнительные валютные поступления;
- еще одно доказательство того, что украинская продукция остается конкурентоспособной и востребованной в мире.
"Госпродпотребслужба совместно с Минэкономики, МИД и дипломатическими учреждениями продолжают открывать новые рынки для украинского экспорта - поддерживают производителей, устраняют технические барьеры в торговле и обеспечивают государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров", - подытожили в ведомстве.
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