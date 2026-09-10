Ціни на цибулю масово піднімають: що відбувається на ринку та в магазинах

Українські фермери почали активно підвищувати ціни на цибулю. При цьому пропозиція овочів високої якості - досить обмежена.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.

Чому фермери підвищують ціну на цибулю

Спеціалісти розповіли, що від початку поточного тижня на внутрішньому ринку України почала дорожчати ріпчаста цибуля.

За даними аналітиків, активно підвищувати ціни на цибулю фермерам зараз дозволяє досить високий попит на цю продукцію з боку:

оптових компаній;

роздрібних мереж.

"Позитивний ціновий тренд у цьому сегменті учасники ринку пов'язують із високою торговельною активністю оптових компаній, які закуповують цибулю для поточних продажів і зберігання", - пояснили українцям.

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Скільки коштує українська цибуля оптом

В EastFruit повідомили, що станом на 10 вересня 2026 року більшість українських фермерів готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше ніж по 13-20 гривень за кілограм.

Зазначається, що це - в середньому - на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Водночас пропозиція овочів високої якості є досить обмеженою", - констатували аналітики.

Це, за їхніми словами, пов'язано "з бажанням фермерів закладати максимальні обсяги такої продукції на зберігання".

Чи відрізняється ситуація від минулого року

Згідно з інформацією EastFruit, ціни на цибулю в Україні сьогодні - вже значно вищі, ніж були у цей період минулого року.

Так, на початку вересня 2025 року "фермери продавали цю продукцію на 32% дешевше, ніж сьогодні".

"Ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься досить високою", - підсумували аналітики.

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Скільки коштує цибуля в українських магазинах

Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 10 вересня 2026 року) середня вартість цибулі в магазинах України залежить від сорту.

Так цибуля біла в Novus коштує 54,99 гривень за кілограм.

Тим часом цибуля синя коштує:

у Metro - 19,76 гривень за кілограм;

у Novus - 44,99 гривень за кілограм;

в Auchan - 46,20 гривень за кілограм.

Тобто середня ціна на неї - 36,98 гривень за кілограм.

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А ось "класична" цибуля ріпчаста коштує:

у Novus - 19,49 гривень за кілограм;

в Auchan - 19,50 гривень за кілограм;

у Megamarket - 19,50 гривень за кілограм.

Отже середня ціна на неї - 19,50 гривень за кілограм.

Варто зазначити також, що у мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" заплатити доведеться:

за кілограм цибулі ріпчастої - 19,59 гривень;

за кілограм цибулі білої "Стерлінг" - 34,95 гривень;

за кілограм цибулі червоної "Марс" - 34,95 гривень.

Різні пропозиції цибулі в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Отже, як бачимо, ціни на цибулю в Україні можуть відрізнятися.

Вони залежать як від сорту цього овоча, так і від конкретної торгової мережі (того чи іншого продуктового супермакету).