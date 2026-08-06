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Упадут ли в новом сезоне цены на яблоки в Украине: что прогнозируют садоводы

12:16 06.08.2026 Чт
3 мин
Что может быть с урожаем в этом году и к чему готовиться в следующем?
aimg Ирина Костенко
Упадут ли в новом сезоне цены на яблоки в Украине: что прогнозируют садоводы Садоводы оценили перспективы следующего "яблочного сезона" (фото иллюстративное: Getty Images)
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Яблоки - "традиционные" фрукты, которыми наслаждаются и дети, и взрослые украинцы. Эксперты объяснили, от чего зависит их стоимость и могут ли цены ударить по кошелькам в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса участников яблочного рынка проектом EastFruit.

Главное:

  • Прогноз насчет стоимости: большинство опрошенных участников рынка (43%) ожидают снижения оптовых цен на яблоки в Украине в январе-мае 2027 года, тогда как по 29% - прогнозируют рост или отсутствие изменений.
  • Масштаб удешевления: самый распространенный сценарий (по результатам опроса) - снижение цен на 11-20% (его поддержали 25% респондентов), а 14% - ожидают падения более чем на 21%.
  • Факторы давления: в 2026 году вероятно существенное увеличение урожая яблок в Украине, а также в Молдове и Турции, расходы на морской экспорт могут стремительно возрасти.
  • Вероятность экспорта: часть избыточного предложения могут поглотить рынки Центральной Азии и Кавказа (снижение урожая ожидается в Грузии, Казахстане и Узбекистане).

Подешевеют ли яблоки в новом сезоне

По данным аналитиков проекта, опрос участников яблочного рынка насчет прогноза оптовых цен на свежее яблоко в Украине в январе-мае 2027 года свидетельствует о "преимущественно осторожных ожиданиях".

Уточняется, что среди респондентов, давших конкретный прогноз:

  • 43% - ожидают снижения цен;
  • 29% - рост стоимости;
  • 29% - считают, что существенных изменений не будет.

При этом самый распространенный сценарий - падение цен на 11-20% (его выбрали 25% участников).

Еще 14% - прогнозируют снижение более чем на 21%.

В то же время в EastFruit напомнили: "если производители в этом году начнут во время уборки агрессивно распродавать яблоко, то не исключено, что цены во второй половине сезона (январь - июнь 2027 года) не будут ниже, чем в тот же период текущего года".

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Особенности текущего "яблочного сезона"

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (The Food and Agriculture Organization, FAO) Андрей Ярмак рассказал, что в текущем сезоне цены на яблоко "неожиданно для украинских производителей":

  • начали снижаться во второй половине сезона;
  • продолжали падать с января по июнь включительно.

"Что очень нетипично", - констатировал эксперт.

Он объяснил, что "фактически во время уборки яблоки продавались минимум на 25% дороже, чем после длительного хранения".

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Каким может быть урожай яблок в 2026 году

"В 2026 году, по предварительным оценкам, урожай яблок в Украине существенно увеличится", - сообщил Ярмак.

Экономист добавил, что кроме этого "есть много других факторов, которые будут оказывать давление на цены".

Речь идет, например, про:

  • стремительное увеличение затрат на экспорт морем;
  • рост урожая яблок в Молдове и Турции.

В то же время эксперты EastFruit прогнозируют, что "часть избыточного предложения могут поглотить Центральная Азия и Кавказ".

"В Грузии, Казахстане и Узбекистане ожидается ощутимое снижение урожая яблока", - отметили специалисты.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

Кроме того, мы объясняли, почему цены на картофель осенью могут "взлететь".

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