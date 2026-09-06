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Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собирают

09:42 06.09.2026 Вс
4 мин
Правда ли, что украинскую малину массово везут за границу?
aimg Ирина Костенко
Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собирают Малина растет во многих украинских хозяйствах, но стоит немало (фото иллюстративное: Getty Images)
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Стоимость малины на прилавках ощутимо бьет по кошельку. Чтобы понять, откуда берутся такие цифры - стоит разобраться с ситуацией на рынке.

Подробнее о нынешнем урожае ягоды, способе ее сбора, стоимости оптом и в магазинах, а также основном канале сбыта, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Правда ли, что урожай в этом году "рекордный"

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник рассказал, что к информации (обнародованной в некоторых СМИ) о якобы очередном "рекорде" в малиновом секторе, следует относиться осторожно.

"Я бы не торопился с рекордом по объемам, точно. Как мне кажется, малины в этом году меньше, чем в прошлом", - сообщил он в комментарии SEEDS.

Эксперт уточнил, что "в денежном выражении" - может быть и рекорд (или же повторение ситуации прошлого года).

"Потому что цена на малину в этом году еще выше, чем в прошлом. Что является абсолютно показателем и корреляцией того, что объемы не так уж и велики", - заметил он.

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Стоимость малины оптом - "на переработку"

"Урожайность в этом году фермеров, вероятно, подвела. А вот цена - нет", - констатировал Баштанник.

Он напомнил, что "цены на переработку, на сырье - доходили до 193-195 гривен за килограмм без НДС".

"Даже так. И такого еще не было никогда", - рассказал президент УПОА.

Между тем аналитики проекта EastFruit отметили, что такая ситуация - важный индикатор для рынка.

"Настолько высокие цены на сырье, как правило, свидетельствуют не только о сильном спросе, но и о недостаточном предложении ягоды необходимого качества", - объяснили украинцам.

Следовательно, важным признаком сезона 2026 года "стал не столько рекорд производства, сколько борьба переработчиков за ограниченные объемы малины".

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Как собирают малину и почему она такая дорогая

Не все потребители могут об этом задумываться, но на самом деле малину для продажи собирать сложно.

"Малина собирается только руками", - подчеркнул Баштанник.

Комбайн, по его словам, "это пока что утопия".

"Это и сдерживает существенное расширение площадей (новых малиновых плантаций, - Ред.). и делает эту позицию ягоды, все-таки, эксклюзивной", - объяснил специалист.

Сколько стоит малина в магазинах

На этой неделе стоимость малины в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" составила по меньшей мере 59,90 за 100 граммов (или 599 гривен за килограмм).

Продают ее чаще всего фасованную - по 100, 125 или 250 граммов.

Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собираютРазличные предложения малины в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм весовой малины отдать придется фактически 280 гривен (точная цена - 279,90).

Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собираютСтоимость весовой малины в VARUS (скриншот: varus.ua)

А вот в сети "Auchan Украина" 250 граммов малины стоят 237 гривен (точная цена - 237,20).

Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собираютМалина в "Auchan Украина" (скриншот: express.auchan.ua)

Внутренний рынок или экспорт - куда продают ягоду

Баштанник рассказал, что в Украине "внутренний рынок потребления малины - откровенно небольшой" и "большим пока что не будет".

"Я бы сказал, что 90-95% малины - это экспорт", - сообщил специалист.

Он отметил, что такая тенденция, скорее всего, сохранится.

"И это - нормально. Это - очень хорошо для украинских ягодников", - признал президент УПОА.

В EastFruit добавили, что в целом внутреннее потребление малины в Украине - как свежей, так и замороженной ягоды - "пока что не может сформировать сравнимый по объемам канал сбыта".

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"Фактически украинская малина превратилась из относительно локальной ягоды в важное экспортное сырье для европейской пищевой промышленности", - объяснили аналитики проекта.

Украинцам напомнили, что замороженная малина используется в производстве йогуртов, десертов, кондитерской продукции, напитков, смузи и других продуктов.

"Поэтому украинские производители все больше зависят не от ситуации на полках украинских супермаркетов, а от контрактов переработчиков с покупателями в ЕС", - констатировали в EastFruit.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

Кроме того, мы объясняли, почему украинцы массово переходят на бананы - покупают их гораздо чаще, чем отечественные яблоки.

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