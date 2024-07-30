Костюк зрелищно пробилась в четвертьфинал теннисного турнира Олимпийских игр

Украинка Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари из Греции в третьем круге олимпийских теннисных соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, теннис, 3-й раунд, женщины

Саккари – Костюк – 1:2 (6:4, 6:7, 4:6)

Украинская теннисистка увереннее вошла в игру. С двумя брейками она неожиданно легко создала гандикап (3:0). Однако развить успех Костюк не смогла. Более того, Саккари выдала серию из пяти выигранных геймов подряд. Далее же гречанка закрыла сет на подаче соперницы.

По схожему сценарию пошла вторая партия. Украинка хорошо начала, но Саккари не позволила ей уйти в отрыв. Костюк с греческой теннисисткой трижды взяли подачи друг друга. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там верх взяла представительница Украины (7:5).

Решающий сет ознаменовался качелями. Костюк то отрывалась от оппонентки, то позволяла Саккари выровнять положение. При счете 5:3 в свою пользу украинская теннисистка неожиданно проиграла на собственной подаче. Впрочем, собралась и брейком завершила и партию, и матч.

В следующем круге Костюк встретится с хорваткой Донной Векич. Она сенсационно обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф. Первая ракетка Украины осталась последней представительницей страны в одиночном разряде.