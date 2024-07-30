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"Давно не было": в ВМС не исключают в ближайшее время комбинированную атаку РФ

Вторник 30 июля 2024 15:07
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"Давно не было": в ВМС не исключают в ближайшее время комбинированную атаку РФ Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Киев 24".

"Если мы видим носители в море, в количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что самостоятельные атаки, исключительно за счет этих крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития этих ракет равен 100", - заявил он.

Плетенчук добавил, что существует вероятность, что это могут быть учения, которые обычно завершаются практическими стрельбами.

"Тем не менее, сейчас по факту можем утверждать что три носителя находится в море. Фактически это все подводные носители, которые есть у врага в Азово-Черноморском регионе и в принципе даже можно говорить только о Черноморском, потому что в Азове глубины им не хватит", - подчеркнул он.

Спикер ВМС Украины добавил, что на борту этих носителей может быть до 12 ракет, поэтому возможность комбинированной атаки остается высокой.

"Они могут иметь на борту в целом до 12 ракет. И в принципе возможна такая комбинированная атака. Как и всегда, не стоит пренебрегать сигналами поверенной тревоги", - резюмировал он.

В Черном море зафиксировано три российских корабля, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракетоносителей может составлять до 12 ракет.

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