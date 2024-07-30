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Россия начала использовать против Украины ракетный комплекс КНДР Bulsae-4, - СМИ

Вторник 30 июля 2024 15:49
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Россия начала использовать против Украины ракетный комплекс КНДР Bulsae-4, - СМИ Фото: ракетный комплекс Bulsae-4 (globalsecurity.org)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы начали применять против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Bulsae-4 способен поражать цель за пределами прямой видимости, то есть, на расстоянии более 10 километров. Точных данных о характеристиках оружия КНДР нет, впрочем, дальность поражения, согласно отдельным источникам, находится в пределах 10-25 километров, что позволяет атаковать с безопасного расстояния.

Пусковая установка состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами.

Управляемая ракета оборудована большими стабилизаторами и режимом атаки на цель сверху. Для ее наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

"Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием", - пишет "Милитарный".

Постоянный видеоконтакт позволяет оператору комплекса изменить цель для ракеты на более приоритетную.

Сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея активно поддерживает Россию в ее войне против Украины. К примеру КНДР отправила партнеру более одного миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, Россия также использовала северокорейские ракеты при обстреле Украины.

Недавно между Россией и Северной Кореей было подписано соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Этот договор может включать, в частности, возможность отправки северокорейских войск в Украину, а также предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одной из этих стран.

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