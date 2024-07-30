На портале "Дія" появилась новая функция для военнообязанных
Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія". Больше не нужно ждать очереди и идти в военкомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.
В министерстве объяснили, что документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах - от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.
На документе есть QR-код - за ним будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.
Как получить военно-учетный документ:
- авторизируйтесь на портале Действие с помощью КЭП;
- выберите сервис Военно-учетный документ;
- нажмите Подать заявление;
- подпишите заявление электронной подписью.
Документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале "Дія".
Напомним, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе вместе военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.
РБК-Украина объяснила, что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять.
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