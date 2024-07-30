На портале "Дія" появилась новая функция для военнообязанных

Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія". Больше не нужно ждать очереди и идти в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

В министерстве объяснили, что документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах - от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.

На документе есть QR-код - за ним будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить военно-учетный документ:

авторизируйтесь на портале Действие с помощью КЭП;

выберите сервис Военно-учетный документ;

нажмите Подать заявление;

подпишите заявление электронной подписью.

Документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале "Дія".