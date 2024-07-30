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На портале "Дія" появилась новая функция для военнообязанных

Украина, Вторник 30 июля 2024 16:48
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На портале "Дія" появилась новая функция для военнообязанных Фото: на портале "Дія" появилась новая функция (diia.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія". Больше не нужно ждать очереди и идти в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства цифровой трансформации Украины.

В министерстве объяснили, что документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах - от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.

На документе есть QR-код - за ним будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить военно-учетный документ:

  • авторизируйтесь на портале Действие с помощью КЭП;
  • выберите сервис Военно-учетный документ;
  • нажмите Подать заявление;
  • подпишите заявление электронной подписью.

Документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале "Дія".

Напомним, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе вместе военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

РБК-Украина объяснила, что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять.

Мы также писали, что в Украине упростили бронирование для перевозчиков. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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