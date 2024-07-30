СБУ ночью ударила по нефтебазе россиян в Курской области, - Генштаб

Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области сегодня, 30 июля, ночью. Там был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

Более детальная информация о последствиях удара все еще уточняется.

Удар был нанесен силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", - уточнили военные.

Как отметили в Генштабе, под удар попала нефтебаза "Логистический центр №43", которая находится в поселке Возы Курской области.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 июля, в Курской области прогремели взрывы. Местные жители жаловались на "вспышки в небе".

Российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Алексея Смирнова писали, что в небе над Курской областью якобы "были уничтожены четыре ракеты ВСУ".

К слову, вчера, 29 июля, Генштаб ВСУ подтвердил удар по нескольким электроподстанциям в Курской области, которые обеспечивали работу железной дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.