В Татарстане смерч разбросал самолеты в аэропорту (видео)
В Республике Татарстан прошел мощный смерч. В результате природного катаклизма в местном аэропорту были повреждены самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Казань №1".
Как пишут в сети, инцидент произошел в аэропорту "Бегишево", который находится возле города Нижнекамск.
На видео, которые публикуют Telegram-каналы, можно заметить, как смерч разбросал самолеты. О пострадавших информации не было.
При этом, по неподтвержденной информации, из-за природного катаклизма повреждены четырехместные двухдвигательные самолеты Diamond-42.
Что предшествовало
Напомним, недавно в России в Челябинской области прорвало дамбу. Из-за этого большое количество домовладений затопило.
Местные жители снимали видео, как они вылазят на крышу из-за сильного наводнения после прорыва дамбы.
Также в апреле дамбу прорвало на реке Урал. В результате этого город Орск Оренбургской области затопило.
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