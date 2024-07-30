"Хезболла" пересекла красную линию". ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана (видео)
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте. Целью удара был командующий Хезболлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
К вечеру 30 июля ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где, как известно, находится центр "Хезболлы".
ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудар по Бейруте.
По словам военных, целью удара был командующий Хезболли, совершивший смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и не только.
По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.
Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа "пересекла красную линию".
Напомним, что в эту субботу обострилась ситуация между Израилем и Ливаном. Это произошло после того, как Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах.
Ракета "Хезболлы" попала по футбольному полю, где находились дети.
Данную атаку назвали "самой смертоносной". От удара ракеты погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.
Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.
Заметим также, что вчера МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации.
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