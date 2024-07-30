"Хезболла" пересекла красную линию". ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана (видео)

ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте. Целью удара был командующий Хезболлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

К вечеру 30 июля ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где, как известно, находится центр "Хезболлы".

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудар по Бейруте.

По словам военных, целью удара был командующий Хезболли, совершивший смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и не только.

По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.