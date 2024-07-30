СМИ узнали, кто был целью Израиля во время атаки по Бейруту
Сегодня, 30 июля, армия Израиля нанесла удар по столице Ливана. Целью атаки был командир "Хезболлы" Фуад Шукр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и на сайт правительства Соединенных Штатов Америки.
Несколько средств массовой информации сообщают, что командир "Хезболлы", который был объектом израильского авиаудара по Бейруту это Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин. Он является высокопоставленным командиром "Хезболлы" и старшим советником лидера террористической организации Хасана Насраллы
Что известно о Фуаде Шукра
По данным The Times of Israel, несколько лет назад армия обороны Израиля назвала Шукра командиром проекта производства высокоточных ракет "Хезболлы".
Шукр играл одну из главных ролей в организации взрывов казарм Корпуса морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года, в результате которых погиб 241 военнослужащий и еще 128 были ранены.
За что он был объявлен в розыск. США предлагали 5 миллионов долларов за информацию о террористе.
Сегодня ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту, где находится очаг "Хезболлы".
Министр обороны Израиля Йоав Галлант после удара заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".
В то же время, Израиль отметил, что целью удара был командующий "Хезболлы", который в частности совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.
Мы писали, что в эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Ракета попала в футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших.
Подробнее о том, что известно о ситуации между Израилем и "Хезболлой", можно узнать в материале РБК-Украина.
РБК-Украина также сообщала, что вчера МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации.
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