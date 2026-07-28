На Москву массово летят дроны: в области под ударом могут быть Wildberries и завод
Уже во вторник, 28 июля, Москву и область начали испытывать дроны - около пяти утра мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил о сбитиии более 10 БпЛА, но это было лишь начало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Собянина, OSINT-каналы и роспаблики.
Дроны на Москву
"Двенадцать БпЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков" - сообщил градоначальник в 4:38.
После этого сообщения последовало еще пять, где Собянин отчитывался о борьбе с вражескими беспилотниками, которые окружили Москву со всех сторон. Всего дронов, с которыми пришлось бороться росПВО, было около сотни.
Мэр столицы РФ последнее сообщение о беспилотниках написал в 5:42.
Беспилотники в области и пожары
Кроме Москвы дроны поразили и объекты в радиусе области: а именно из-за активности летательных аппаратов загорелся логистичский центр Wildberries, также горел завод.
Речь идет о предприятии ЗАО "Гидростальконструкция" в Чехове - на территории завода упал/попал в трубу беспилотник.
Атаки на Москву и область
Как известно, с недавних пор дроны начали атаковать в РФ склады Wildberries – крупнейшего маркетплейса в России.
К примеру, Институт изучения войны (ISW) ранее заявил, что Украина за неделю атаковала по меньшей мере 10 составов Wildberries. Аналитики считают, что это создает для России новые вызовы с защитой тыловой инфраструктуры и наносит удар по интересам приближенных к Кремлю элит.
Кроме того, дроны время от времени прилетают в Москву, где сталкиваются с активной работой российской ПВО. Впрочем, не всегда удается сбивать все беспилотники – в июне был поражен Московский НПЗ, который сможет возобновить работу только в следующем году.