На Москву массово летят дроны: в области под ударом могут быть Wildberries и завод

Уже во вторник, 28 июля, Москву и область начали испытывать дроны - около пяти утра мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил о сбитиии более 10 БпЛА, но это было лишь начало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Собянина, OSINT-каналы и роспаблики.

Дроны на Москву

"Двенадцать БпЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков" - сообщил градоначальник в 4:38.

После этого сообщения последовало еще пять, где Собянин отчитывался о борьбе с вражескими беспилотниками, которые окружили Москву со всех сторон. Всего дронов, с которыми пришлось бороться росПВО, было около сотни.

Мэр столицы РФ последнее сообщение о беспилотниках написал в 5:42.

Беспилотники в области и пожары

Кроме Москвы дроны поразили и объекты в радиусе области: а именно из-за активности летательных аппаратов загорелся логистичский центр Wildberries, также горел завод.

Речь идет о предприятии ЗАО "Гидростальконструкция" в Чехове - на территории завода упал/попал в трубу беспилотник.