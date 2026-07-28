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На Москву массово летят дроны: в области под ударом могут быть Wildberries и завод

06:29 28.07.2026 Вт
2 мин
Глава российской столицы написал несколько сообщений подряд о борьбе с беспилотниками, летевшими на город
aimg Юлия Маловичко
На Москву массово летят дроны: в области под ударом могут быть Wildberries и завод Фото: работник российской МЧС (росСМИ)
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Уже во вторник, 28 июля, Москву и область начали испытывать дроны - около пяти утра мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил о сбитиии более 10 БпЛА, но это было лишь начало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Собянина, OSINT-каналы и роспаблики.

Дроны на Москву

"Двенадцать БпЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков" - сообщил градоначальник в 4:38.

После этого сообщения последовало еще пять, где Собянин отчитывался о борьбе с вражескими беспилотниками, которые окружили Москву со всех сторон. Всего дронов, с которыми пришлось бороться росПВО, было около сотни.

Мэр столицы РФ последнее сообщение о беспилотниках написал в 5:42.

Беспилотники в области и пожары

Кроме Москвы дроны поразили и объекты в радиусе области: а именно из-за активности летательных аппаратов загорелся логистичский центр Wildberries, также горел завод.

Речь идет о предприятии ЗАО "Гидростальконструкция" в Чехове - на территории завода упал/попал в трубу беспилотник.

Атаки на Москву и область

Как известно, с недавних пор дроны начали атаковать в РФ склады Wildberries – крупнейшего маркетплейса в России.

К примеру, Институт изучения войны (ISW) ранее заявил, что Украина за неделю атаковала по меньшей мере 10 составов Wildberries. Аналитики считают, что это создает для России новые вызовы с защитой тыловой инфраструктуры и наносит удар по интересам приближенных к Кремлю элит.

Кроме того, дроны время от времени прилетают в Москву, где сталкиваются с активной работой российской ПВО. Впрочем, не всегда удается сбивать все беспилотники – в июне был поражен Московский НПЗ, который сможет возобновить работу только в следующем году.

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