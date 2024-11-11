Трамп позвонил Путину, а Боррель приезжал в Киев: новости за выходные

Новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после выборов позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. А тем временем в Киев приехал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Трамп побеседовал с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это был первый телефонный разговор после победы республиканца на выборах.

По предварительной информации, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.

После этого оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Борель приехал в Киев

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Украину в субботу, 9 ноября. Это был его пятый визит с начала полномасштабной войны.

Во время своего визита Боррель прокомментировал присутствие северокорейских войск в России.

Отсрочка в "Резерв+"

С 9 ноября в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. В настоящее время услуга доступна для двух категорий.

В воскресенье, 10 ноября, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что онлайн-отсрочку оформили уже около 40 тысяч украинцев.

РБК-Украина также сообщало, что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+".

В Тбилиси начался марш оппозиции против результатов парламентских выборов

В столице Грузии в Тбилиси на площади Свободы собралось большое количество людей. Там начинается оппозиционный марш протеста против результатов парламентских выборов.

Россия оштрафовала Google на 2 дециллиона долларов

Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов. Это якобы штраф за блокировку пророссийских каналов на YouTube.

Российский суд обязал Google восстановить каналы YouTube, несколько из которых были заблокированы с 2022 года, или столкнуться с растущими обвинениями, причем суд подчеркнул, что штрафы будут удваиваться еженедельно.

Умер Вячеслав Узелков

В субботу, 9 ноября, скончался известный боксер и ведущий Вячеслав Узелков. Ему было всего 45 лет. Детальнее можно узнать в материале РБК-Украина.

Дуда собирается к Трампу, чтобы поговорить об Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Анджей Дуда планирует уехать в США.

Туск отметил, что накануне Дуда проинформировал его о "своей возможной встрече с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом" и о необходимости согласования общей позиции президента и Совета министров РП на переговоры в Вашингтоне.

В Турции заработало новое почетное консульство Украины

В турецком городе Адана открыто новое почетное консульство Украины.

Его руководителем стал бизнесмен и деятель, активно поддерживающий борьбу Украины с российским агрессором Омер Сакарая.

Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты

В Подмосковье с утра 10 ноября заметили неизвестные дроны. Россияне заявили об атаке на Москву.

В Раменском городском округе якобы с утра воскресенья сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Затем россияне заявили об уничтожении еще 10 дронов.

ПВО якобы работало в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

В Украине зафиксировали землетрясение

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 9 ноября. Он относится к едва ощутимым.

Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера и на глубине 8 км зафиксировали в 20:29. По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым.