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Боррель о северокорейских войсках в России: будем дипломатически давить на КНДР

Суббота 09 ноября 2024 17:21
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Боррель о северокорейских войсках в России: будем дипломатически давить на КНДР Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Недавно стало известно об участии войск КНДР в войне России против Украины. За это на Северную Корею будет дипломатическое давление.

Об этом во время визита в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Он отметил, что активное участие северокорейских войск в войне России против Украины является одной из самых волнующих вещей, произошедших в последние дни.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС во время пресс-конференции рассказал, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле. И это было не случайно. По словам Борреля, на КНДР будет дипломатическое давление во избежание таких ситуаций.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", - резюмировал он.

Напомним, на днях в Госдепартаменте США заявили, что Соедиренные Штаты продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами. Стороны работают над тем, чтобы дать ответ на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины.

В пятницу, 8 ноября, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. По его словам, там они должны тренироваться использовать FPV-дроны.

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