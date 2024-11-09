В Турции заработало новое почетное консульство Украины

В турецком городе Адана открыто новое почетное консульство Украины. Его руководителем стал бизнесмен и деятель, активно поддерживающий борьбу Украины с российским агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турецкой Республике Василия Боднара.

Адана - крупный промышленный и индустриальный центр Турции с населением более 2,5 миллиона жителей. В городе действует многочисленная украинская община.

Возглавил новое диппредставительство известный в регионе бизнесмен и общественный деятель Омер Сакарая. С начала полномасштабного вторжения он поддерживает Украину, работает над представлением страны в регионе и помогает в развитии межрегионального сотрудничества.

Отношения Украины с Турцией

С начала полномасштабного вторжения Турция поддерживает Украину в противостоянии России. Руководство страны неоднократно призывало найти формулу мирного решения противостояния между государствами.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что война может завершиться после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

Глава государства также убежден, что Путин регулярно пытается прекратить огонь. В частности, по его мнению, это видно в процессе обмена пленными между государствами.

В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне Украины с Россией в следующем году и поддержали территориальную целостность нашей страны.

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