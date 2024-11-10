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Отсрочку в "Резерв+" получили около 40 тысяч украинцев за два дня, - Минобороны

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 21:37
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Отсрочку в "Резерв+" получили около 40 тысяч украинцев за два дня, - Минобороны Фото: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В мобильном приложении "Резерв+" онлайн-отсрочку оформили уже около 40 тысяч украинцев. И это дышит за первые два дня работы услуги.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на теэлмарафон.

С 9 ноября у "Резерв+" появилась функция отсрочки. Она доступна для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно.

Вскоре сервис будет доступен и другим категориям граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"В первые же часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", - подчеркнула Черногоренко.

Она отметила, что из-за этого время ожидания может быть несколько больше обычного. Однако заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

"За два дня онлайн-отсрочки в Резерв+ мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", - подчеркнула Черногоренко.

Напомним, РБК-Украина сообщали, что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+".

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