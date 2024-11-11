Трамп зателефонував Путіну, а Боррель приїжджав в Київ: новини за вихідні

Новообраний президент США Дональд Трамп вперше після виборів зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. А тим часом до Києва приїхав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Трамп поговорив з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це була перша телефонна розмова після перемоги республіканця на виборах.

За попередньою інформацією, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Після цього обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Борель приїхав до Києва

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув до України у суботу, 9 листопада. Це був його п'ятий візит з початку повномасштабної війни.

Під час свого візиту Боррель прокоментував присутність північнокорейських військ в Росії.

Відстрочка в "Резерв+"

Від 9 листопада у додатку "Резерв+" з'явилась можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі послуга доступна для двох категорій.

В неділю, 10 листопада, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тисяч українців.

РБК-Україна також повідомляло, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в "Резерв+".

У Тбілісі розпочався марш опозиції проти результатів парламентських виборів

У столиці Грузії у Тбілісі на площі Свободи зібралася велика кількість людей. Там починається опозиційний марш протесту проти результатів парламентських виборів.

Росія оштрафувала Google на 2 децильйони доларів

Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів. Це нібито штраф за блокування проросійських каналів на YouTube.

Російський суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, кілька з яких були заблоковані з 2022 року, або ж зіткнутися зі зростаючими звинуваченнями, причому суд наголосив, що штрафи подвоюватимуться щотижня.

Помер В'ячеслав Узелков

У суботу, 9 листопада, помер відомий боксер та ведучий В'ячеслав Узелков. Йому було усього 45 років. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Дуда збирається до Трампа, щоб поговорити про Україну

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Анджей Дуда планує поїхати до США.

Туск зауважив, що напередодні Дуда поінформував його про "свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом" і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів РП на переговори у Вашингтоні.

В Туреччині запрацювало нове почесне консульство України

У турецькому місті Адана відкрито нове почесне консульство України.

Його керівником став бізнесмен і діяч, що активно підтримує боротьбу України з російським агресором Омер Сакарая.

Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву і закрили аеропорти

У Підмосков'ї зранку 10 листопада помітили невідомі дрони. Росіяни заявили про атаку на Москву.

У Раменському міському окрузі нібито зранку неділі збили два безпілотники, які летіли на Москву. Потім росіяни заявили про знищення ще 10 дронів.

ППО нібито працювала у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна.

В Україні зафіксували землетрус

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада. Він відноситься до ледве відчутних.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.