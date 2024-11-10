В Украине зафиксировали землетрясение

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 9 ноября. Оно относится к едва ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля.

"9 ноября Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера и на глубине 8 км зафиксировали в 20:29. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

В Полтавской области зафиксировали землетрясение 9 ноября (gcsk.gov.ua)

Как отметили специалисты, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.