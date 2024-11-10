Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты (видео)
В Подмосковье утром 10 ноября зафиксировали неизвестные дроны. Россияне заявили об атаке на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
Собянин около 7:40 сообщил, что якобы в Раменском городском округе сбили два беспилотника, летевших на Москву. Затем он заявил об уничтожении еще 10 дронов. По его словам, ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Еще через несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще 13 дронов. Всего, по его словам, российская ПВО в Подмосковье сбила 25 дронов.
При этом россияне в сети публиковали кадры с пролетами дронов. По словам российских чиновников, пострадавших и разрушений вроде бы нет.
По информации росСМИ, в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.
Работу аэропортов ограничили, они не принимали и не выпускали самолеты.
В сети также сообщили, что после взрывов в Подмосковье произошло несколько пожаров.
Напомним, в ночь на 10 ноября также было неспокойно в Брянске. В городе слышали взрывы, россияне заявляли, что противовоздушная оборона якобы сбивала дроны. После взрывов в Брянске возник пожар.
В сети заявили, что якобы под удар могла попасть военная часть, а именно 1060 центр материально-технического обеспечения российских войск.
Между тем Минобороны РФ заявило, что ночью якобы уничтожили более 23 беспилотников над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.