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Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты (видео)

Москва, Воскресенье 10 ноября 2024 08:33
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Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты (видео) Фото: россияне пожаловались на атаку дронов на Москву (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Подмосковье утром 10 ноября зафиксировали неизвестные дроны. Россияне заявили об атаке на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Собянин около 7:40 сообщил, что якобы в Раменском городском округе сбили два беспилотника, летевших на Москву. Затем он заявил об уничтожении еще 10 дронов. По его словам, ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Еще через несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще 13 дронов. Всего, по его словам, российская ПВО в Подмосковье сбила 25 дронов.

При этом россияне в сети публиковали кадры с пролетами дронов. По словам российских чиновников, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

По информации росСМИ, в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Работу аэропортов ограничили, они не принимали и не выпускали самолеты.

В сети также сообщили, что после взрывов в Подмосковье произошло несколько пожаров.

Напомним, в ночь на 10 ноября также было неспокойно в Брянске. В городе слышали взрывы, россияне заявляли, что противовоздушная оборона якобы сбивала дроны. После взрывов в Брянске возник пожар.

В сети заявили, что якобы под удар могла попасть военная часть, а именно 1060 центр материально-технического обеспечения российских войск.

Между тем Минобороны РФ заявило, что ночью якобы уничтожили более 23 беспилотников над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

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