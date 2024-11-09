ua en ru
Сб, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда собирается к Трампу, чтобы поговорить об Украине, - Туск

Польша, Суббота 09 ноября 2024 20:30
UA EN RU
Дуда собирается к Трампу, чтобы поговорить об Украине, - Туск Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Польши Анджей Дуда планирует отправиться в США. Там он намерен встретиться с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и поговорить об Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Варшаве.

Туск отметил, что накануне Дуда проинформировал его о "своей возможной встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом" и о необходимости согласования общей позиции президента и Совета министров РП на переговоры в Вашингтоне.

"Президент предупредил, что в ближайшее время возможен его визит в США. Я буду держать за него кулаки, потому что независимо от разниц во взглядах и того, что у президента Дуда вскоре завершается президентская каденция, он многое вложил в налаживание хороших отношений с Трампом, и мы можем это совместно использовать для польско-американских разговоров, особенно в контексте Украины", - подчеркнул Туск.

Заметим, что канцелярия президента Польши официально не сообщала о планируемой в ближайшем будущем встрече Дуды с Трампом.

Однако вчера Gazeta Wyborcza сообщила, что президент Анджей Дуда около десяти часов вечера улетит в США, чтобы встретиться с Трампом.

Однако Дуда так и не отправился в США.

Напомним, на этой неделе в США прошли выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, а его Республиканская партия одержала большинство в Сенате.

Детальнее, о том чего можно ожидать от президентства Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Польша Анджей Дуда Дональд Трамп
NEWS
Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД
Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России