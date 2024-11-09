Дуда собирается к Трампу, чтобы поговорить об Украине, - Туск
Президент Польши Анджей Дуда планирует отправиться в США. Там он намерен встретиться с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и поговорить об Украине.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Варшаве.
Туск отметил, что накануне Дуда проинформировал его о "своей возможной встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом" и о необходимости согласования общей позиции президента и Совета министров РП на переговоры в Вашингтоне.
"Президент предупредил, что в ближайшее время возможен его визит в США. Я буду держать за него кулаки, потому что независимо от разниц во взглядах и того, что у президента Дуда вскоре завершается президентская каденция, он многое вложил в налаживание хороших отношений с Трампом, и мы можем это совместно использовать для польско-американских разговоров, особенно в контексте Украины", - подчеркнул Туск.
Однако вчера Gazeta Wyborcza сообщила, что президент Анджей Дуда около десяти часов вечера улетит в США, чтобы встретиться с Трампом.
Однако Дуда так и не отправился в США.
Напомним, на этой неделе в США прошли выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, а его Республиканская партия одержала большинство в Сенате.
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