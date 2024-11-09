Дуда собирается к Трампу, чтобы поговорить об Украине, - Туск

Президент Польши Анджей Дуда планирует отправиться в США. Там он намерен встретиться с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и поговорить об Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Варшаве.

Туск отметил, что накануне Дуда проинформировал его о "своей возможной встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом" и о необходимости согласования общей позиции президента и Совета министров РП на переговоры в Вашингтоне.

"Президент предупредил, что в ближайшее время возможен его визит в США. Я буду держать за него кулаки, потому что независимо от разниц во взглядах и того, что у президента Дуда вскоре завершается президентская каденция, он многое вложил в налаживание хороших отношений с Трампом, и мы можем это совместно использовать для польско-американских разговоров, особенно в контексте Украины", - подчеркнул Туск.

Заметим, что канцелярия президента Польши официально не сообщала о планируемой в ближайшем будущем встрече Дуды с Трампом.