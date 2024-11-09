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Что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+": ответ Минобороны

Киев, Суббота 09 ноября 2024 16:52
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Что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+": ответ Минобороны Фото: в Минобороны объяснили, что делать, если не удается оформить отсрочку в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В приложении "Резерв+" появились электронные отсрочки от мобилизации. В Минобороны объяснили, что делать, если возникает ошибка при оформлении отсрочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

Она отметила, что если у военнообязанного есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через "Резерв+". Как объяснила заместитель министра обороны, это не позволит дублировать данные в реестрах.

"Как только у него (пользователя, - ред.) закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет податься на следующую", - сказала Черногоренко.

Чиновница отметила, что для оформления отсрочки необходимо обновить приложение "Резерв+" до версии 1.4.3. Если вся необходимая информация о человеке содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

"Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку "Резерв+", - объяснила Черногоренко.

По ее словам, специалисты обработают обращение и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры. Она добавила, что срок действия отсрочки - три месяца.

Отсрочки в "Резерв+"

Сегодня, 9 ноября, в мобильном приложении "Резерв+" появились электронные отсрочки от мобилизации. Однако пока они доступны не для всех.

На первом этапе отсрочки могут оформить лица с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также студенты, аспиранты и докторанты, получающие образование в последовательном порядке.

В Минобороны отмечают, что позже отсрочки онлайн смогут оформить все категории военнообязанных, имеющих на это юридическое право.

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Мобилизация в Украине Отсрочка
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