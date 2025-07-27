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ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области: идут стабилизационные действия

Кондратьевка, Воскресенье 27 июля 2025 20:31
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ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области: идут стабилизационные действия Фото: ВСУ освободили Кондратовку (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

По состоянию на сегодня, 27 июля, военные Сил обороны Украины освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера УВ "Курск" подполковника Ярослава Чепурного.

В частности, он подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась по сети.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника (главнокомандующего, - ред.) - был освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", - сказал Чепурной.

ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области: идут стабилизационные действияФото: Кондратовка на карте (deepstatemap)

Он также добавил, что там сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Ситуация в Сумской области

Заметим, что вчера, 26 июля, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении.

Отметим, что аналитики из DeepState на днях сообщали об освобождении села Кондратовка Сумской области.

Ранее РБК-Украина обратилось за комментариями к официальным спикерам Сил обороны, но пока не получило подтверждения или опровержения этой информации.

Стоит заметить, что войска РФ в последние несколько месяцев пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в Сумской области.

Однако в конце июня в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.

Кроме того, в прошлом месяце главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.

Также мы писали, что вскоре в Сумской области сформируют дополнительные огневые группы ПВО для усиления защиты неба.

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