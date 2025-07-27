Реформа АРМА стартует: Зеленский дал "зеленый свет" важному закону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Сегодня, 27 июля, Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами. В частности, отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС. Данный законопроект также предусматривает независимый аудит, новые правила отбора руководства и прозрачное управление арестованным имуществом. Также известно, что данный закон включает: новые требования к главе АРМА,

конкурсную процедуру отбора с участием международных экспертов,

контроль за передачей активов.