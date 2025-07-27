"Охматдет" восстанавливает ключевое отделение: правительство назвало сроки

Уже в августе в столичном "Охматдете" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это одно из ключевых направлений детской онкогематологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко объяснила, что в День медицинского работника посетила детскую клинику "Охматдет". Фото: Свириденко посетила "Охматдет" (facebook.com/yulia.svyrydenko) "Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга", - заявила она. По данным премьера, все необходимые работы по восстановлению больницы должны быть завершены до конца года. "Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать", - подытожила Свириденко.