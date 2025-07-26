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Катар угрожает "отключить" ЕС от газа: Reuters узнал причину

Катар, Суббота 26 июля 2025 16:31
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Катар угрожает "отключить" ЕС от газа: Reuters узнал причину Фото: Катар угрожает отказаться от поставок газа в ЕС (utg.ua)
Автор: Карина Левицкая

Катар официально предупредил страны ЕС, что может прекратить поставки сжиженного природного газа, если не будут изменены положения нового европейского закона об устойчивом развитии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Письмо Катара к правительству Бельгии, которое увидел Reuters, показывает, что Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европейский Союз в ответ на закон о надлежащей тщательности в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде.

В настоящее время Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире после США и Австралии. С момента вторжения России в Украину в 2022 году он поставляет от 12% до 14% СПГ в Европу.

В письме к правительству Бельгии от 21 мая министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна реагирует на директиву ЕС о надлежащей тщательности в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD), которая требует от крупных компаний, работающих в ЕС, выявлять и устранять проблемы с правами человека и экологические проблемы в своих цепочках поставок.

"Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, Государство Катар и QatarEnergy не будут иметь другого выбора, как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду", - говорится в письме.

Письмо от Катара получила также Еврокомиссия

Европейская комиссия также получила письмо от Катара, датированное 13 мая, сообщил Reuters представитель комиссии, отметив, что законодатели и страны ЕС сейчас ведут переговоры об изменениях в CSDDDD.

"Теперь они должны провести переговоры и принять существенные изменения по упрощению, предложенные комиссией", - сказал представитель.

Брюссель предложил изменения в CSDDD в начале этого года, чтобы уменьшить его требования, в частности, отложив его запуск на год, до середины 2028 года, и ограничив проверки, которые компании должны проводить в своих цепях поставок.

Компании, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы на сумму до 5% от глобального оборота.

Катар заявил, что изменения ЕС не являются достаточными, а в своем письме Кааби отметил, что Катар особенно обеспокоен требованием CSDDD по разработке компаниями плана перехода к борьбе с изменением климата, направленного на предотвращение глобального потепления более 1,5 градуса Цельсия.

"Ни государство Катар, ни QatarEnergy не имеют планов достичь нулевого уровня выбросов в ближайшем будущем", - говорится в письме.

В приложении к письму, которое также увидел Reuters, Катар предложил изъять раздел CSDDD, который содержит требование о планах перехода к климатической нейтральности.

Заметим, что это не первая угроза со стороны Катара к ЕС. В частности, в декабре прошлого года Катар пригрозил Европе прекращением поставок сжиженного газа, если компании QatarEnergy будет угрожать штраф из-за директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости.

Заметим, что еще в 2023 году Катар согласился поставлять газ Shell в Нидерланды в течение почти 30 лет вместо РФ.

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