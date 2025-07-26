Университет Каразина и многие другие. Зеленский пообещал миллионы некоторым вузам

Правительство утвердило решение о выделении 300 миллионов гривен на поддержку вузов в прифронтовых и приграничных регионах, в частности на Сумщине, Запорожье и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что уже есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах. А именно в приграничных городах:

Сумской области,

Запорожье,

Харькове.

"Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы!", - отметил он.

По словам президента, чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.

"Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - подчеркнул глава Украины.