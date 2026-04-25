Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки

07:52 25.04.2026 Сб
4 мин
Ночная атака РФ: в Днепре среди раненых ребенок, в Харькове вспыхнули пожары
aimg Екатерина Коваль
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки Фото: последствия обстрела Днепра 25 апреля (t.me/dsns_telegram)

В ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли серии ударов по Харькову, Днепру, Сумской, Киевской и Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителей областных военных администраций и Воздушные силы ВСУ.

Читайте также: В Днепре после атаки врага вспыхнули пожары, повреждены дома

Атака на Днепр: 14 раненых, есть ребенок

По информации Александра Ганжи, начальника ОВА, в результате вражеской атаки на Днепр пострадали 14 человек, среди них 9-летний мальчик.

Ему оказали медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно. Девять человек госпитализированы, все в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - женщины 41, 44 и 58 лет, а также 41-летний мужчина.

Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате ударов частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Также поврежден объект промышленной инфраструктуры, частные дома, автомобили и магазин.

Кроме того, стало известно, что в Днепре из-под завалов четырехэтажки достали тело погибшего человека.

Россияне нанесли удар и по АЗС. Там загорелся пожар. Также горят три грузовика. Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Харьков: несколько районов, поврежден газопровод и остановка

Игорь Терехов сообщил, что враг нанес несколько ударов по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Одно из попаданий произошло вблизи жилого дома.

Пострадала транспортная инфраструктура - уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод.

Также зафиксировано попадание в Салтовском и Немышлянском районах (повреждены частные дома, на месте пожар). Информация о пострадавших пока отсутствует.

Кроме того, из-за удара вражеского беспилотника в Немышлянском районе пострадал полуторагодовалый мальчик. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Ситуация в Запорожье

В течение суток оккупанты нанесли 555 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 25 авиаударов, 357 атак БпЛА, 6 обстрелов из РСЗО и 167 артиллерийских ударов.

Поступило 69 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Попадание в Белой Церкви

В Белой Церкви зафиксировано падение вражеских целей. В результате атаки возник пожар и сильное задымление.

Как отметил Владимир Вовкотруб, утро в громаде выдалось совсем нехорошим. Враг пытается держать людей в напряжении, бьет по мирной жизни, сеет страх и хаос. Как только позволит ситуация с безопасностью, все службы приступят к ликвидации последствий.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атакиФото: пожар в Белой Церкви (t.me/bmrada)

Работа ПВО на Черкасщине

По данным областных властей, вражеские цели фиксировали также в воздушном пространстве Черкасской области. Силами и средствами противовоздушной обороны в пределах региона обезвредили пять российских ракет и один БПЛА.

К счастью, обошлось без травмированных.

В Черкасском районе обломками ракеты повреждена кровля частного дома. Обследование территории продолжается.

Последствия атаки на Николаевскую область

Вчера и в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли удары по Николаевской области. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

В течение дня враг атаковал область беспилотниками типа "Shahed". В результате утренней атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали две женщины:

  • 45-летняя женщина получила легкие ранения;

  • 68-летняя женщина - острую реакцию на стресс.

Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. Также повреждены два частных дома и линия электропередачи.

В результате ночной массированной атаки повреждена ЛЭП в Николаевском районе. Сейчас без света остались шесть населенных пунктов. Электрики уже ведут работы по восстановлению. Пострадавших нет.

Вчера и сегодня утром враг 18 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. В результате в селе Дмитровка повреждены два частных дома. Пострадавших нет.

Обстрел Одесской области

В Одесской области в результате попаданий произошло разрушение трех одноэтажных жилых домов, хозяйственной постройки с последующим возгоранием и 7 автомобилей.

Спасатели ликвидировали пожар.

По предварительной информации, пострадали 2 человека.

Фото: последствия атаки в Одесской области (ГСЧС)

Информация от Воздушных сил

Россия ночью нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины.

Основное направление удара - Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 дронов):

  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска - Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым);
  • 29 крылатых ракет Х-101 (район пусков - из акватории Каспийского моря);
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К" (район пуска - Брянская обл., РФ);
  • 5 крылатых ракет "Калибр" (район пусков - акватория Каспийского моря);
  • 619 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей - 30 ракет и 580 беспилотников различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 9 локациях.

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили массированные атаки на несколько областей.

Ночью под ударом дронов-камикадзе оказалась Одесса - попадание зафиксировано в жилые дома, погибли супруги, есть раненые.

В ночь на 24 апреля противник выпустил 109 воздушных целей (две ракеты и 107 дронов), из которых силам ПВО удалось уничтожить 96.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским