"Крупнейшая из всех, которые вообще заключались": Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Итак, мы собираемся сделать следующее. Европейский Союз согласится приобрести у США энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов.... Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они уже инвестируют. Итак, они инвестируют большую сумму денег. Вы знаете, какая это сумма. Она очень значительная", - подчеркнул Трамп.

По его словам, ЕС согласился открыть свои страны для торговли по нулевому тарифу. Как сообщил лидер США страны ЕС согласились покупать огромное количество военной техники.

"Мы не знаем, какое это количество, но это хорошая новость, ведь мы производим лучшую военную технику в мире... Итак, эти 750 миллиардов, 600 миллиардов открывают страну. Мы договариваемся, что прямой тариф на автомобили и все остальное будет прямым тарифом в размере 15 процентов", - пояснил он.

В итоге президент США отметил, что, по его мнению, это самая большая сделка, которую когда-либо заключала его страна.

"Я думаю, что это самая большая сделка, которую мы когда-либо заключали. Большое вам спасибо. Поздравляю вас. Спасибо", - подытожил он.