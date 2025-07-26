ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ралли во Франции оборвалось трагедией: машина сбила зрителей, трое погибших

Франция, Суббота 26 июля 2025 22:27
UA EN RU
Ралли во Франции оборвалось трагедией: машина сбила зрителей, трое погибших Фото: трагическая авария произошла на ралли во Франции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне. В результате аварии три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordot.

Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, которые находились в огражденной зоне.

По сообщениям прокуратуры, в результате аварии погибли три человека. Двое из них братья в возрасте 60 и 70 лет, и еще один мужчина.

В то же время, по предварительным данным стало известно, что двое мужчин скончались на месте происшествия, а третий погиб уже в больнице.

Кроме того, несколько человек, которые присутствовали на месте аварии, находились в шоковом состоянии и им также оказали медицинскую помощь.

По данным телеканала BFMTV, который ссылается на прокуратуру, начато расследование по факту непредумышленного убийства.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась 22-летняя женщина, которую сопровождал 51-летний штурман.

Местный чиновник Жоэль Матюрен сообщил, что ралли было немедленно остановлено. Организаторы подтвердили это в коротком посте на Facebook, отметив, что церемония награждения не состоится.

По информации, авария задела зрителей, которые находились в безопасной зоне.

Напомним, что в прошлом году на этом же ралли произошла смертельная авария, когда гоночный автомобиль сбил мужчину, ответственного за безопасность трассы.

Заметим, что сегодня из-за оставленного багажа парализовал один из крупнейших вокзалов Парижа.

Заметим также, что ранее этим летом президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в триатлоне. О его участии стало известно только на старте, когда местные узнали главу государства среди участников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
Новости
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте