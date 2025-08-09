ua en ru
Трамп хочет остановить убийства, мы должны действовать вместе против плана РФ, - Зеленский

Украина, Суббота 09 августа 2025 18:12
Трамп хочет остановить убийства, мы должны действовать вместе против плана РФ, - Зеленский Фото: президенты Украины и Финляндии - Владимир Зеленский и Александер Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом. Они обсудили координацию мирных усилий с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что Президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано", - отметил Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил своего финского коллегу за поддержку и напомнил, что Финляндия, как и Украина, имеют самые длинные в Европе границы с РФ. Итак, обе страны прекрасно знают, какую опасность несет такое соседство.

"Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности", - добавил Зеленский.

Отметим, что финский президент Александер Стубб и президент США Дональд Трамп находятся в очень хороших отношениях друг с другом. Они вместе играют в гольф и обсуждают важные дела.

Стубб уже неоднократно выступал перед Трампом, как адвокат украинских интересов. В частности, именно Стуббу пришлось объяснить американскому президенту, почему Россия больше не великая держава, как бы ни пыжился российский диктатор Владимир Путин. А несколько дней назад Стубб обсудил с Трампом ситуацию в Украине.

Трамп встретится с Путиным?

Трамп 8 августа объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится 15 августа на Аляске. По информации CBS News, есть вероятность, что Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.

В то же время Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам. Хотя Трамп заявил о возможности так называемого "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения части украинских земель.

