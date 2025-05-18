Трамп теряет терпение относительно войны в Украине, но в правильном направлении, - Стубб
Американский президент Дональд Трамп начинает проявлять нетерпение в вопросе войны России против Украины - но в правильном направлении.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стабб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам Стубба, в течение последних двух недель дела для Украины идут в лучшем направлении.
Президент заявил, что вчера, в субботу, он имел длительный телефонный разговор с президентом США, а сегодня утром переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Зеленский терпелив, а вот Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в направлении (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - подытожил Стабб.
Стубб подчеркнул, что хотя международная дипломатия в последнее время находится в своем типичном волнообразном состоянии, за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.
Он также выразил надежду, что во время завтрашнего разговора Трампа с Путиным, российский диктатор не придумает какого-то повода, чтобы попытаться заставить Соединенные Штаты отменить санкции.
Трамп планирует разговоры с Зеленским и Путиным
Напомним, что вчера, 17 мая, президент США Дональд Трамп объявил о серии важных телефонных переговоров с президентами России и Украины.
Он выразил надежду, что эти разговоры приведут к прекращению войны.
Отметим, что спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что готовится телефонный разговор.
У Зеленского уже даже озвучили ожидания от разговора Трампа с Путиным.
Стоит отметить, что на днях в комментарии РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что совместные переговоры между лидерами Украины, России и США могут превратиться в настоящую психологическую баталию.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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