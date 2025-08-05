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Дедлайн для Путина истекает: Стубб обсудил с Трампом шаги для мира в Украине

Вторник 05 августа 2025 04:14
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Дедлайн для Путина истекает: Стубб обсудил с Трампом шаги для мира в Украине Фото: президент Финляндии Александр Стубб (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Финляндии Александер Стубб обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Стубб написал в Twitter.

По словам Стубба, они с Трампом обсудили вопрос прекращения боевых действий, поскольку срок, который президент США дал России для остановки войны, близится к завершению.

"Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - написал Стубб.

Дедлайн Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной. А уже на прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился.

Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира. Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.

А уже на днях Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.

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Дональд Трамп Финляндия Война в Украине
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