Дедлайн для Путина истекает: Стубб обсудил с Трампом шаги для мира в Украине
Президент Финляндии Александер Стубб обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Стубб написал в Twitter.
По словам Стубба, они с Трампом обсудили вопрос прекращения боевых действий, поскольку срок, который президент США дал России для остановки войны, близится к завершению.
"Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - написал Стубб.
Дедлайн Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной. А уже на прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился.
Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира. Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.
А уже на днях Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.