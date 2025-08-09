Зеленский - Трампу: дарить землю россиянам и отступать от Конституции не будем

Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам. Ответ на территориальный вопрос есть в Конституции Украины.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям, которые приведут к миру. Но, как заявил президент, любые решения, которые против Украины и без Украины, - одновременно и решение против мира.

"Они (решения без Украины, - ред.) ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил Зеленский.

