Зеленский - Трампу: дарить землю россиянам и отступать от Конституции не будем
Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам. Ответ на территориальный вопрос есть в Конституции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям, которые приведут к миру. Но, как заявил президент, любые решения, которые против Украины и без Украины, - одновременно и решение против мира.
"Они (решения без Украины, - ред.) ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил Зеленский.
Трамп допустил обмен территориями
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп допустил возможный "обмен территориями" с РФ, а также возвращение некоторых территорий Украине.
"Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - заявил он.
Стоит добавить, что Трамп также назвал дату и место встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Они встретятся 15 августа на Аляске.
Издание CBS News отмечает, что президент Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.