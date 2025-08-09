Трамп хоче зупинити вбивства, ми маємо діяти разом проти плану РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом. Вони обговорили координацію мирних зусиль зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.
"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - зазначив Зеленський.
Український президент також подякував своєму фінському колезі за підтримку та нагадав, що Фінляндія, як і Україна, мають найдовші у Європі кордони з РФ. Отже, обидві країни чудово знають, яку небезпеку несе таке сусідство.
"Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - додав Зеленський.
Зазначимо, що фінський президент Александер Стубб та президент США Дональд Трамп перебувають у дуже гарних стосунках один з одним. Вони разом грають у гольф та обговорюють важливі справи.
Стубб вже неодноразово виступав перед Трампом, як адвокат українських інтересів. Зокрема, саме Стуббу довелося пояснити американському президенту, чому Росія більше не велика держава, як би не пижився російський диктатор Володимир Путін. А кілька днів тому Стубб обговорив із Трампом ситуацію в Україні.
Трамп зустрінеться з Путіним?
Трамп 8 серпня оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона відбудеться 15 серпня на Алясці. За інформацією CBS News, є ймовірність, що Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.
Водночас Україна не буде віддавати свої території російським окупантам. Хоча Трамп заявив про можливість так званого "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення частини українських земель.