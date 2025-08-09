ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп хоче зупинити вбивства, ми маємо діяти разом проти плану РФ, - Зеленський

Україна, Субота 09 серпня 2025 18:12
UA EN RU
Трамп хоче зупинити вбивства, ми маємо діяти разом проти плану РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом. Вони обговорили координацію мирних зусиль зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - зазначив Зеленський.

Український президент також подякував своєму фінському колезі за підтримку та нагадав, що Фінляндія, як і Україна, мають найдовші у Європі кордони з РФ. Отже, обидві країни чудово знають, яку небезпеку несе таке сусідство.

"Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - додав Зеленський.

Зазначимо, що фінський президент Александер Стубб та президент США Дональд Трамп перебувають у дуже гарних стосунках один з одним. Вони разом грають у гольф та обговорюють важливі справи.

Стубб вже неодноразово виступав перед Трампом, як адвокат українських інтересів. Зокрема, саме Стуббу довелося пояснити американському президенту, чому Росія більше не велика держава, як би не пижився російський диктатор Володимир Путін. А кілька днів тому Стубб обговорив із Трампом ситуацію в Україні.

Трамп зустрінеться з Путіним?

Трамп 8 серпня оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона відбудеться 15 серпня на Алясці. За інформацією CBS News, є ймовірність, що Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.

Водночас Україна не буде віддавати свої території російським окупантам. Хоча Трамп заявив про можливість так званого "обміну" територіями між Україною та Росією, а також повернення частини українських земель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Фінляндія
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН