Трамп поиграл в гольф с лидером Финляндии и договорился о "необходимых ледоколах"

Президент США Дональд Трамп встретился со своим финским коллегой Александром Стуббом, с которым сыграл в гольф в округе Палм-Бич в Штатах. Стороны обсудили, среди прочего, закупку ледоколов для США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social и Reuters .

По словам американского лидера, он вместе со Стуббом "с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией".

"И это включает приобретение и разработку большого количества крайне необходимых для США ледоколов, обеспечение мира и международной безопасности для наших стран и мира", - написал Трамп в соцсети.

Также Трамп добавил, что президент Финляндии сказал ему "сильные слова поддержки, что Соединенные Штаты стали сильными снова".

Кроме того, американский президент обнародовал совместное фото с финским коллегой во время игры в гольф. И выразил мнение, что Стубб - очень хороший игрок.

Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб сыграли в гольф в округе Палм-Бич (фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

"Мы выиграли гольф-турнир среди мужчин-членов в Международном гольф-клубе Трампа в округе Палм-Бич с легендарным игроком Гэри, сенатором Линдси Грэмом, и бывшим конгрессменом и очень успешным телеведущим Треем Гоуди", - написал Трамп.

Трамп рассказал об игре в гольф с президентом Финляндии в Штатах (фото: скрин truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Стоит отметить, что в заявлении офиса президента Финляндии сообщалось, что Стубб совершил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) необъявленный визит, который носил неофициальный характер.