ua en ru
Вс, 30 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп поиграл в гольф с лидером Финляндии и договорился о "необходимых ледоколах"

Воскресенье 30 марта 2025 00:18
UA EN RU
Трамп поиграл в гольф с лидером Финляндии и договорился о "необходимых ледоколах" Фото: Дональд Трамп и Александр Стубб, президенты США и Финляндии (truthsocial.com/@realDonaldTrump)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп встретился со своим финским коллегой Александром Стуббом, с которым сыграл в гольф в округе Палм-Бич в Штатах. Стороны обсудили, среди прочего, закупку ледоколов для США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social и Reuters.

По словам американского лидера, он вместе со Стуббом "с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией".

"И это включает приобретение и разработку большого количества крайне необходимых для США ледоколов, обеспечение мира и международной безопасности для наших стран и мира", - написал Трамп в соцсети.

Также Трамп добавил, что президент Финляндии сказал ему "сильные слова поддержки, что Соединенные Штаты стали сильными снова".

Кроме того, американский президент обнародовал совместное фото с финским коллегой во время игры в гольф. И выразил мнение, что Стубб - очень хороший игрок.

Трамп поиграл в гольф с лидером Финляндии и договорился о &quot;необходимых ледоколах&quot;

Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб сыграли в гольф в округе Палм-Бич (фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

"Мы выиграли гольф-турнир среди мужчин-членов в Международном гольф-клубе Трампа в округе Палм-Бич с легендарным игроком Гэри, сенатором Линдси Грэмом, и бывшим конгрессменом и очень успешным телеведущим Треем Гоуди", - написал Трамп.

Трамп поиграл в гольф с лидером Финляндии и договорился о &quot;необходимых ледоколах&quot;

Трамп рассказал об игре в гольф с президентом Финляндии в Штатах (фото: скрин truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Стоит отметить, что в заявлении офиса президента Финляндии сообщалось, что Стубб совершил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) необъявленный визит, который носил неофициальный характер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Финляндия Дональд Трамп
NEWS
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует
DAILY
Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина