Главная » Новости » Происшествия

НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники

Пятница 05 декабря 2025 09:45
Фото: народный депутат Анна Скороход (facebook.com/A.Skorokhod)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход. Ее подозревают в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от депутатской группы "За будущее" Анне Скороход.

По данным источников, Скороход подозревают в вымогательстве взятки. Она якобы требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

В НАБУ уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а детали обещают обнародовать позже.

Обновлено в 9:57

Сама депутат уже подтвердила проведение следственных действий в своем доме. Она заявила, что ей "нечего скрывать" и назвала это "прямым давлением" на оппозицию.

"Моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - написала Анна Скороход.

Что известно об Анне Скороход

Анна Скороход - народный депутат Украины, избранная в 2019 году от 93-го избирательного округа в Киевской области. В парламенте она была членом фракции "Слуга народа" и работала в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ.

Однако 15 ноября 2019 года Скороход исключили из фракции. Она назвала это решение политически мотивированным и связала его с тем, что не поддержала голосование за законопроект о рынке земли.

Тогда же депутат заявила, что вместе с нардепом Антоном Поляковым планирует создать собственную депутатскую группу.

Сейчас Анна Скороход входит в депутатскую группу "За будущее" в Верховной Раде.

Другие разоблачения НАБУ

Напомним, недавно антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".

Также НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.



