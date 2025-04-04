Торговая война Трампа и подготовка F-16 к поставкам в Украину: новости за 3 апреля
Президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из ряда стран. Тем временем партнеры Украины готовят поставки F-16.
Более детально о том, что произошло в четверг, 3 апреля, - в материале РБК-Украина.
Трамп начал глобальную торговую войну
Президент США Дональд Трамп объявил тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру. Они колеблются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров.
С какими именно пошлинами столкнутся страны, как реагируют в мире и усилится ли "торговая война" - в материале РБК-Украина.
Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи
Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.
Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры.
К инициативе по контингенту для Украины могут присоединиться 10-12 стран, - Палиса
Присутствие военного контингента других стран в Украине необходимо для обеспечения безопасности. Сейчас известно о более 10 странах, которые могут принять участие в формировании такой миссии, рассказал заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Россия готовит новое наступление: у Зеленского озвучили количество вражеских войск
Украинское военное командование наблюдает за подготовкой российской армии к активизации боев на нескольких направлениях, отметил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
По его словам, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Это является эквивалентом примерно 15 мотострелковых дивизий.
Украина, похоже, решила проблему нехватки солдат, - генерал НАТО
Украине удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от российского вторжения, рассказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.
По его словам, Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации.
На одном из рынков Киева произошел взрыв: есть погибшие
На рынке "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв.
В результате взрыва погибли два человека. На месте работали профильные службы.
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