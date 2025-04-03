Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче.

Как передает РБК-Украина , об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены несколько украинских пилотов.

"Есть больше F-16, готовящихся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку", - добавил генерал.

Он обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают "каждый день". Самолеты помогли отбить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в частности бомбардировок на востоке.

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил Каволи.