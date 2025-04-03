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Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи

Вашингтон, Четверг 03 апреля 2025 20:59
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Дополнительные F-16 готовятся к передаче Украине, - генерал Каволи Фото: Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены несколько украинских пилотов.

"Есть больше F-16, готовящихся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку", - добавил генерал.

Он обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают "каждый день". Самолеты помогли отбить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в частности бомбардировок на востоке.

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил Каволи.

F-16 для Украины

Напомним, Украина получила первые истребители F-16 еще летом прошлого года. Самолеты активно использовались для сбития российских ракет во время массированных обстрелов.

В частности, в начале января украинский пилот F-16 сбил шесть крылатых ракет врага за один вылет.

Точное количество самолетов F-16, которые передали Украине партнеры, не раскрывают.

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