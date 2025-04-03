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Украина, похоже, решила проблему нехватки солдат, - генерал НАТО

Вашингтон, Четверг 03 апреля 2025 19:56
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Украина, похоже, решила проблему нехватки солдат, - генерал НАТО Фото: Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от российского вторжения. В частности, этому способствовало снижение мобилизационного возраста.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

"Украинцы со своей стороны заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо укрепленные, и, похоже, они решили некоторые из своих проблем с живой силой, которые были особенно острыми прошлой осенью", - отметил Каволи.

По его словам, Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации. Также был увеличен резерв тех, кто доступен для добровольного набора. При этом военному командованию удалось эффективно вывести людей из штабов на передовую.

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал снижение мобилизационного возраста в Украине с 27 лет до 25 лет.

Также несколько месяцев назад украинцам в возрасте от 18 до 24 лет предложили подписать особый контракт с ВСУ. В его рамках молодые парни могут получить за год службы вознаграждение в размере 1 млн гривен. Также каждый месяц им будут выплачивать зарплату.

К слову, в конце прошлого года американские чиновники неоднократно заявляли о том, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет, потому что ей якобы не хватает солдат. Президент Владимир Зеленский отверг такое предложение.

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