К инициативе по контингенту для Украины могут присоединиться 10-12 стран, - Палиса
Присутствие военного контингента других стран в Украине необходимо для обеспечения безопасности. Сейчас известно о более 10 странах, которые могут принять участие в формировании такой миссии.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
По словам Палисы, сейчас вопрос контингента и его формирования обсуждается с союзниками. Он пояснил, что в основном обсуждают такие аспекты: полномочия и порядок действий в различных доменах - сухопутном, морском, воздушном.
Украина, по словам заместителя председателя ОПУ, заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений.
Он отметил, что независимо, будет ли это Франция, Великобритания или любая другая страна, каждое подразделение, которое разворачивается даже на условно дружественной территории, должно:
- иметь систему ПВО для защиты с воздуха;обеспечить надежное логистическое развертывание;
- иметь средства радиоэлектронной борьбы;
- координировать взаимодействие с авиационной компонентой;
- в случае военно-морского присутствия - гарантировать защиту и охрану морских сил.
"Это комплексный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", - подчеркнул Палиса.
Сейчас, по данным Палиса, в Украине готовятся к встрече относительно контингента военных других стран. Он отметил, что Украина ожидает присутствия 10-12 стран. Среди них будут Великобритания, Франция, страны Балтии и страны Северной Европы.
"Встреча, о которой идет речь, - это первая из такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна - уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее. Мы прекрасно понимаем, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей", - сообщил он.
Палиса также объяснил, почему сейчас Украина ведет переговоры прежде всего с Францией и Британией.
"Потому, что именно эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Он добавил, что самым важным сейчас является наличие политической воли и военной способности для создания миротворческого контингента.
Размещение военного контингента в Украине
Заметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке встречи военных представителей по размещению военного контингента в Украине. По его словам, встреча пройдет "в узком кругу" в Киеве.
Заметим также, что не так давно в Париже состоялся саммит "коалиции решительных". Тогда стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду". Однако пока не известно, кто в нее войдет.
Подробно о том, что такое "коалиция желающих" по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что по данным Зеленского, встреча военных представителей стран, которые готовы разместить в Украине военный контингент после завершения войны с Россией состоится уже в пятницу, 4 апреля.
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