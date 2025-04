Трамп начал глобальную торговую войну: что известно

Во время выступления в Вашингтоне возле Белого дома Трамп объявил, что применит не менее 10% пошлины для всех экспортеров в США, и еще большие пошлины для примерно 60 стран, чтобы противостоять большим торговым дисбалансам со Штатами.

В такой перечень входят некоторые из крупнейших торговых партнеров США, такие как Европейский Союз, Япония, Вьетнам, а также Китай. Последний сейчас сталкивается с пошлиной, которая превышает 50%.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с размером торгового дефицита, что позволяет ему использовать специальные полномочия для установления тарифов.

Также президент США объявил о введении 25% пошлины для всех иностранных автопроизводителей.

Отметим, в отношении Украины вводят отдельный тариф на импорт в размере 10%.

Новые взаимные тарифы вступят в силу с 9 апреля. Между тем минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.

Всего в обнародованном Белым домом перечне, к которым будут применяться новые пошлины, указаны 183 страны и Европейский Союз. Ниже приведены некоторые из них, и добавим общий список в фото-таблице.

Стоит отметить, что пока новые тарифные меры не касаются Канады и Мексики, которые вовлечены в отдельный спор по тарифам с США.

Кроме того, США не будут применять новые пошлины на некоторую продукцию: среди них автомобили, отдельные изделия из стали/алюминия и авто/автозапчасти, полупроводники, пиломатериалы, слитки, медь, фармацевтические препараты, энергия и другие определенные полезные ископаемые, которые недоступны в США.

Добавим, что взаимные пошлины со стороны США не распространяются на Беларусь, Кубу, Россию и КНДР.

Министр финансов США Скотт Бессент уже подтвердил, что для Китая будет тариф в 54% (34% объявлены добавляются к уже существующим 20%, которые Трамп уже ввел в этом году в связи с торговлей фентанилом).

Это означает, что много китайского импорта сталкиваются с тарифами, превышающими 50%. Согласно оценкам Bloomberg Economics, они достаточно высоки, чтобы уничтожить большую часть торговли между США и Китаем до конца этого десятилетия.

Трамп также объявил, что прекратит беспошлинную доставку небольших посылок из Китая по так называемому исключению de minimis.

Что касается близких американских партнеров в Азии, то для Японии и Южной Кореи вводятся взаимные ставки в среднем в 20%, то есть почти вдвое больше, чем для Вьетнама.

Западные обозреватели назвали такой шаг со стороны американского лидера "драматической эскалацией торговой войны Трампа". Как пишет Bloomberg, это, вероятно, повлечет за собой немедленный ответ со стороны других стран.

При этом глава Минфина США Скотт Бессент после выступления Трампа призвал другие страны не применять контрмеры, посоветовал "не мстить", и намекнул, что пошлины могут быть увеличены.

Здесь стоит отметить, что президент США допустил возможность снижения тарифных ставок, если торговые партнеры примут меры, которые будут способствовать американскому экспорту. Трамп призвал иностранных лидеров "отменить собственные тарифы, снять барьеры" и "не манипулировать своими валютами".

Европейский Союз, который подпадает под 20% пошлину, готовит чрезвычайные меры в ответ для защиты своей экономики.

В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром в своем выступлении, которое транслировалось в аккаунте на Х, заявила, что решение Штатов об универсальных тарифах наносит ущерб потребителям в мире, бизнесу, и особенно - трансатлантическим экономическим отношениям.

По ее словам, Европейская комиссия уже завершает разработку 1-го пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь и готовится к дополнительным действиям, если не поможет дипломатия.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7