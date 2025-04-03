На одном из рынков Киева произошел взрыв: есть погибшие (фото)
Фото: на одном из рынков Киева произошел взрыв 3 апреля, есть погибшие (t.me/gunpKyiv)
На рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв 3 апреля. Погибли два человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", - говорится в сообщении.
В результате взрыва погибли два человека. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.
Кадры с места взрыва на рынке в Киеве 3 апреля (t.me/gunpKyiv)
Новость дополняется....
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.