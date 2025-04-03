На одном из рынков Киева произошел взрыв: есть погибшие (фото)

На рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв 3 апреля. Погибли два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли два человека. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

Кадры с места взрыва на рынке в Киеве 3 апреля (t.me/gunpKyiv)